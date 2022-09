Totti svela tutto: “Ilary ha altri uomini da marzo 2021, ho scoperto i messaggi”

Si esprime così Francesco Totti in un'intervista al Corriere della Sera incentrata sulla separazione da sua moglie Ilary Blasi

"Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta". Si esprime così Francesco Totti in un'intervista al Corriere della Sera incentrata sulla separazione da sua moglie Ilary Blasi: "Quali sciocchezze? Molte, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento".

Non è così?

"Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli".

Quando?

"La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo".

Che cos’è successo?

"A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ormai tutti sanno della nostra storia, cerco di viverla con discrezione per non turbare i ragazzi Ilary ha un altro. Anzi, più di uno".

E lei ci ha creduto?

"Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi".

Lei spiava il telefonino di sua moglie?

"Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro".

Quando è successo?

"Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima".

Chi era la terza persona?

"Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica".

E l’altro?

"Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto".