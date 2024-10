Trevisani: "Conte ha cambiato modulo per McTominay che sembra Gulliver coi bambini"

Riccardo Trevisani, telecronista, è intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio: "McTominay è sempre più Gulliver in mezzo ai bambini. Ho visto voti più bassi di Lobotka che ha fatto un primo tempo orribile, poi ha fatto un grande secondo tempo ma le gare durano 90 minuti. McTominay per me è stato il migliore del Napoli, per il gol ma anche per strappi fino al 90’ che denotano una grandissima condizione fisica. Pensate quanto è forte, Conte ha cambiato modulo per lui”.