Trevisani: “E’ il Napoli dello Scudetto, arrivò decimo solo per le nefandezze degli allenatori”

vedi letture

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha commentato la stagione del Napoli a Cronache di Spogliatoio: "Il Napoli è forte, ha un tecnico forte, ha preso uno forte a differenza dell’anno scorso. Poi non so quanti punti farà, ma ha garanzia in panchina ed una squadra forte, si parla del decimo posto solo per le nefandezze di chi l’ha allenata. Ma è la squadra campione d’Italia, in aggiunta c’è Buongiorno e non Kim, dimostratemi che ci ha rimesso, McTominay Zielinski e qui lo stesso e Lukaku Osimhen e qui ci ha rimesso.

Poi non fa le Coppe e pensa questa settimana che affrontano il Como e guardano sul divano partite durissime in Champions. Farà intorno a 80-85 punti, poi se altre andranno sui 90 allora magari non vince, ma il Napoli sarà lì".