Trevisani: “Garnacho? Lo United ha buttato i miliardi e ora si fossilizza sui 10mln di distanza"

Riccardo Trevisani, noto telecronista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “L'infortunio di Buongiorno sembrava un disastro e invece il Napoli ce la sta facendo. Lui è il perno difensivo, ma si può sostituire con un po' di collettivo e un po' di Juan Jesus. Si può sorridere sempre con il Napoli, può far 90 punti e sa vincere in tanti modi. La festa post Atalanta vista da fuori è una cosa bellissima ed emozionante.

Juan Jesus? Come succede a tanti giocatori, bisogna metterli nei contesti che funzionano. A me Anguissa sembra quello di due anni fa, quando vinse lo Scudetto con Spalletti. Juan Jesus è stato protagonista anche l'anno dello Scudetto giocando 15 partite. Il Napoli è anche tanto altro, come le rincorse di Politano, lo stesso Juan Jesus che dà una mano, l’apporto di Mazzocchi e Spinazzola... Il calcio non è il tennis, dove c'è Sinner che gioca e vince da solo, nel calcio c'è bisogno della comunità. Il lavoro oscuro di Lukaku c'è, ma il centravanti da 30 milioni deve fare 15-20 gol, se continua così va benissimo, ma purtroppo il centravanti ha una spada di Damocle sempre sulla testa, servono i gol oltre al lavoro. Ma il Napoli con Lukaku è abbastanza messo bene, le altre stanno avendo tanti problemi con i centravanti. Oggi c'è un Conte diverso, col megafono e vivaddio che ogni tanto esce dal regime inquadrato, sennò sembra un robot, questo va bene negli allenamenti. Ma io amo questo Conte e spero che queste scene le faccia vedere più spesso. Per la Juve contro il Napoli è una sfida complicata, ma ha grande equilibrio ed è una squadra che rimane con un atteggiamento molto coperto. Non c'è Bremer, quella difficoltà per Lukaku avuta nella sfida d’andata si può disperdere un po'. Penso che Thiago Motta schiererà Nico Gonzalez titolare, forse addirittura Kolo Muani, ma non Vlahovic. La Juventus a Napoli può fare una buona partita.

Garnacho? La cosa che fa più ridere è che il Manchester United, che ha buttato i miliardi negli ultimi anni, si sta fossilizzando sui 10 milioni di distanza con il Napoli nella trattativa. Lui piace molto a Conte. Io, invece, ho una passione per Adeyemi, che prenderei domattina, ma se non vuole venire al Napoli sta bene a Dortmund. Insieme a Neres formerebbe una coppia velocissima. Se Rafa Marina andasse via, non mi soffermerei troppo sul difensore da prendere, tanto giocheranno titolari Rrahmani e Buongiorno, con Juan Jesus pronto a subentrare. Garnacho è fortissimo, ma mi dispiacerebbe essere preso per il collo da un club che ha buttato soldi per anni, ma De Laurentiis su questo è fenomenale, non si fa mai prendere per il collo”.