Trevisani: "Ho certezza che Dybala è saltato perché il Napoli non ha accettato clausola bassa"

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti vuole fare il 4-3-3 e Dybala non c'entra niente con questo modulo. Non credo che Luciano non abbia voluto Dybala, il mio discorso è che tatticamente ci azzeccherebbe poco. Poi c'è un altro tema, per quello che so io: il Napoli non avrebbe mai accettato la clausola bassa che ha fissato la Roma, su questo ho delle certezze".