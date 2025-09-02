Trevisani incorona Politano: "Fa tre ruoli in uno, è più insostituibile di McTominay"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, tra i vari temi ha parlato anche del Napoli soffermandosi in particolare su un calciatore azzurro. Queste le sue dichiarazioni: "Voglio fare un esempio. Quando l’Inter ha vinto lo Scudetto nel 2023/24 dicevo: ‘Se la Juve continua a pensare di vincere le partite 1-0 nel finale, non va lontano’, e lo penso anche del Napoli. Per quanto sono convinto che non sia fortuna e ci sia lavoro dietro questa forza nell’arrivare alle vittorie, però giocando come Napoli-Cagliari non vinci tante partite.

Il Napoli deve riuscire a sviluppare meglio, se disgraziatamente si fa male Politano va secondo me in grande difficoltà perché non ha nessuno che fa tre ruoli in uno. Politano fa il braccetto di Di Lorenzo quando lui si accentra, fa il quinto di centrocampo nella catena di destra e spesso fa anche il terzo del tridente. È una cosa fuori dal mondo. È il giocatore più insostituibile del Napoli in assoluto, anche più di McTominay per un motivo: magari non c’è McTominay e metti una punta o Lang o Neres, se tu non metti Politano… Tutti i tuoi lavori, gli scivolamenti, le coperture, vanno a farsi benedire. Al calciomercato del Napoli? Do un voto tra il 6,5 e il 7”.