Trombetti: "2T col Genoa agghiacciante, Conte ha capito che così non si può giocare"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il professor Guido Trombetti col suo editoriale: “Primo tempo fantastico del Napoli a Genova, con tutta la squadra che ha girato alla grande. Hanno fatto bene tutti, compreso Juan Jesus. Invece il secondo tempo è stato agghiacciante. Nessuno sa cosa è successo al Napoli. A me è sembrata una squadra impaurita. Il braccino corto, la paura di vincere. Sarebbe la incapacità di governare il successo.

È stato un secondo tempo da incubo. Il Genoa in fondo avrebbe meritato il pareggio, e forse poteva anche ribaltare la partita. Conte è stato chiaro: il Napoli è stato fortunato. La sua schiettezza dimostra la qualità dell’uomo, di una persona con la schiena dritta. Conte ha capito che così non si può giocare. Il motivo non si sa: io penso che ci sia una carenza strutturale che viene da lontano. Non c’è in campo un uomo di grande personalità, quello che una volta si chiamava l’allenatore in campo”.