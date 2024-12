Trombetti: “A Udine il miglior Napoli della stagione! Neres? Mi sbagliavo su di lui…”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il professor Guido Trombetti

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il professor Guido Trombetti: "Ad Udine abbiamo visto il miglior Napoli fino a questo momento. L'unica rete è arrivata in modo casuale, senza un preciso errore. Conte ha dato a questa squadra una grande forza mentale. Lukaku credo che sia imprescindibile per questa squadra. Non è l'attaccante più forte del campionato ma è fondamentale per questo Napoli.

Neres? Credevo che fosse un giocatore da fine partita ma mi sbagliavo. Con il ritorno di Kvara bisogna sognare di vedere il georgiano da un lato e Neres dall'altro. Bisognerebbe sacrificare Politano ma non si può giocare in dodici uomini. Tenere David Neres in panchina sarebbe una grave perdita in attacco. Con il brasiliano sulla destra si perderà qualcosa in fase difensiva, ma credo che, come Kvara, imparerà presto a dare una mano sulla fascia. Ricordiamo che Spalletti ha vinto uno scudetto alternando costantemente Politano e Lozano”.