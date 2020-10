Trombetti su Napoli-AZ Alkmaar: "Non capisco come si possa giocare"

Il prof. Guido Trombetti, ex rettore dell'Università Federico II ha parlato di Napoli-AZ Alkmaar ai microfoni di Televomero: “Questa partita non si dovrebbe giocare, in campo si potrebbe avere un effetto analogo alla gara tra Napoli e Genoa. Per i tempi di incubazione del Covid, non è escluso che la maggior parte dei calciatori olandesi che andranno in campo siano portatori di virus. Non riesco a capire come è possibile che l’Uefa permetti la disputa di questa gara”.