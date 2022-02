Troppe pressioni sugli arbitri, Rosetti: "Siamo preoccupati, danneggiano il gioco"

Durante il corso invernale della UEFA, gli ufficiali di gara sono stati informati di intervenire e agire con fermezza contro reazioni eccessive, ai tentativi dei giocatori di fare pressione per giallo o rossi, i tentativi di simulazione oppure i casi in cui gruppi di giocatori circondano l'arbitro e fanno pressioni. Il presidente del Comitato Arbitrale UEFA Roberto Rosetti ha espresso preoccupazione per queste tendenze e ha invitato i giocatori a mostrare maggiore rispetto per i valori del gioco. "Siamo preoccupati, non ci piace vedere questi incidenti", ha detto. "Danneggiano il gioco e la sua immagine. Tale condotta non è rispettosa, né mostra uno spirito di fair play quando i giocatori, per esempio, cercano di ingannare un arbitro o esercitano pressioni sull'arbitro per ammonire o espellere un avversario".

Rosetti ha poi aggiunto. "Non vogliamo che questo accada, non possiamo accettarlo. Mostrare rispetto in campo è importante. Di conseguenza, agli arbitri viene chiesto di essere vigili e di adottare misure appropriate, ferme e coerenti in tali casi. È particolarmente importante che gli arbitri agiscano sempre in base a ciò che vedono, non a ciò che sentono".