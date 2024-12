Trotta: "Ho una sensazione su Rafa Marin, serve agire velocemente sul mercato"

vedi letture

Ivano Trotta: "Ibrahimovic? La sua figura è uno dei tanti equivoci del Milan. Roma? Dopo l'esonero di De Rossi progetto ridimensionato"



Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Tutti al Var”, format in onda ogni giovedì su Sportitalia.

"Ibrahimovic? Ci sono tanti equivoci nel Milan, anche per lui. La sua figura all'interno della società non è mai stata chiara. I tifosi contestano perché non vedono il progetto. Fonseca è abbandonato a sé stesso, Ibra sta sbagliando qualcosa ma anche la società non ha impostato le cose nella maniera giusta.

Infortuni? In parte incide anche l'aspetto emotivo. Quando non sei sempre concentrato, tendi a non essere coinvolto e puoi rischiare di farti più male. Fiorentina e Lazio vanno alla grande senza infortuni, magari al Milan ce ne sono di più anche per un fattore emotivo.

Conte contro il Genoa non cambierà più di tanto, non credo che possa snaturare troppo il modulo. Probabilmente giocherà Juan Jesus per la maggiore esperienza in Serie A.

Tracollo Lazio contro l'Inter? Non è stato un ridimensionamento, ma solo una serata negativa.

Errori arbitrali? Si devono accettare al pari degli errori dei calciatori, altrimenti non si crea il clima idoneo per giocare in serenità.

Infortunio Buongiorno? Ora il Napoli deve agire velocemente sul mercato, perché Rafa Marin non è ritenuto pronto da Conte, mentre Juan Jesus è sul finale di carriera.

Calciomercato Juve? Di fatto, i bianconeri hanno sostituito Bremer puntando di nuovo su Danilo, forse è più urgente fare qualcosa in attacco visto che Vlahovic è l’unica punta a disposizione”.