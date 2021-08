Turci elogia Spalletti: "Gran motivatore, tiene tutti i giocatori in considerazione"

Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese, ha parlato di Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho avuto la fortuna di lavorare col mister per 6 mesi, a Udine aveva raccolto una situazione pesante perché avevamo grossi problemi di classifica e di autostima. Venivamo da una serie di risultati negativi e avevamo imboccato una china pericolosa, ma grazie al mister e al gruppo abbiamo raggiunto la salvezza. Potrebbe sembrare un risultato banale, ma vista la situazione che si era venuta a creare fu un risultato davvero importante.

E’ un gran motivatore, è una persona molto vera e diretta, quello che ha da dirti te lo dice in faccia. Tiene molto in considerazione tutti i giocatori, anche quelli che sembrano ai margini, perché sa esattamente che in un campionato lungo e impegnativo come la Serie A la squadra ha bisogno proprio di tutti. Anche per mantenere altissimo il livello e l’intensità degli allenamenti e la concentrazione di chi gioca sempre, sappiamo che si raccoglie la domenica quello che si semina in settimana. E’ una persona molto equilibrata ma anche un gran motivatore, sa cogliere ogni aspetto della squadra e del singolo. Anche per tutta l’esperienza che ha accumulato in questi anni è una garanzia”.