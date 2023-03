Turci: "Maignan è l’uomo in più del Milan. Meret? Portiere vecchio stampo"

A '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese ed ex allenatore dei portieri del Milan.





C’è ancora qualche squadra che può impensierire questo Napoli? “L’unica squadra che può perdere il campionato è il Napoli. Le prestazioni, la solidità e la sicurezza acquisite pongono gli azzurri in una certa posizione di sicurezza. Dovrebbe succedere un finimondo per poter pensare ad un esito diverso. Naturalmente, finché non ci sarà la matematica che suggelli il tricolore ci sarà da garantire costanza ed impegno, ma i partenopei sono la squadra che gioca il miglior calcio d’Europa”.

Commento sulle dichiarazioni di Guardiola su un Napoli favorito in Europa? “Seguo il Manchester City, ed ho visto quella che è stata l’esperienza inglese che sin qui ha condotto il tecnico. Se Pep ha affermato ciò, vuol dire che vede negli azzurri dei contenuti tecnici e tattici tali da ritenere i partenopei realmente una realtà da considerare. Si rispecchia, dunque, nei valori del Napoli di Spalletti”.

Maignan può essere l’uomo in più di questo finale di stagione per il Milan? “Maignan è l’uomo in più del Milan. Le difficoltà della squadra vanno giustificate anche per l’assenza di quello che è un leader assoluto. Un calciatore che ha dimostrato le sue qualità straordinarie anche nell’intervento contro l’Irlanda, ma che sarebbe riduttivo per comprendere la dimensione del francese. E’ straordinario nell’interpretazione del ruolo, sapendosi distinguere anche nella fase di costruzione, come dimostrato contro il Tottenham, in cui è stato davvero il fattore aggiunto del terzetto difensivo in fase di impostazione”.