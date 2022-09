Turnover con lo Spezia? Spalletti: "Vale quanto il Liverpool! Non basta essere quelli per 100'..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, mister Luciano Spalletti è tornato anche sulla vittoria in Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, mister Luciano Spalletti è tornato anche sulla vittoria in Champions League contro il Liverpool e sull'importanza di non sottovalutare l'avversario di domani in campionato: "Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell'avversario per farci belli, ma su vincere e ottenere tre punti al di là del nome dell'avversario. Saper vincere una gara, seppur prestigiosa, significa aver fatto bene le cose per 100 minuti perché ormai le partite durano 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti e avere ambizioni del quarto posto, che è ambizioso nel nostro campionato, devi far bene le cose lungo il percorso. È quello che fa la differenza".

Farà turnover?

"Bisogna portare a casa questa vittoria, poi altri ragionamenti si faranno dopo. Io non voglio buttare acqua sul fuoco per nascondere qualcosa, le potenzialità sono molte, mi sforzo a dire che poi ci vuole questo carattere, questa disponibilità nel cambiare il colore delle maglie dagli occhi. Se domattina quando si alzano vedono ancora rosso è sbagliato, loro avranno le maglie bianche ed un atteggiamento differente, quindi servirà la qualità nell'adattamento alla partita ed al clima che sicuramente sarà diverso, quel clima è difficile da ritrovarlo, in due anni io non l'avevo mai visto. Sarà il nostro atteggiamento a fare la differenza. Domani è un'occasione perfetta per dimostrare che vogliamo essere sempre quelli, è domani. Si parla di costruire una costanza di rendimento, è domani".