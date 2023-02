Tutta la stampa critica Allegri, Ziliani: "E' un'operazione perché non possono pagargli 9mln"

Così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alle critiche di tanti quotidiani quest'oggi a Max Allegri.

"Fuori dalle Coppe e al 99% in B, la Juventus non potrà più permettersi Di Maria, Vlahovic, Chiesa ecc., ma nemmeno Allegri (ingaggio 9 milioni). La speranza è che qualcuno se lo prenda; intanto è iniziata l’operazione-rigetto, ieri era un Dio, ora scrivono che dice cavolate", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alle critiche di tanti quotidiani quest'oggi a Max Allegri.