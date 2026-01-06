TuttoJuve, Pavan: “Senza Conte il Napoli sarebbe a metà classifica”

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, nel suo editoriale per Sportitalia.it si è soffermato anche sulla lotta Scudetto. Di seguito alcuni stralci: “Inter favorita, Napoli e Milan inseguono grazie a due icone bianconere. I sogni scudetto sembrano oggi condivisi soprattutto da Inter, Milan e Napoli, squadre che hanno trovato quella continuità necessaria per staccare il resto del gruppo.

Inter: ha la rosa più completa, pochi infortuni, un attacco prolifico e una difesa in crescita. È anche la squadra che trasmette più solidità e che sembra pronta ad intervenire ancora sul mercato, beato Marotta che ha il porcellino pieno. Chivu gode come un riccio con il miglior attacco ed un difesa che vuole tornare top. La sensazione è che possa perderlo solo lui questo scudetto, visto il ricco arsenale a disposizione, esattamente come il predecessore.

Napoli: falcidiato dagli infortuni, ma guidato da un allenatore come Antonio Conte, che sa come muoversi sia tatticamente che mediaticamente nei momenti difficili, non ci fosse lui il Napoli sarebbe a metà classifica, gli andrebbe fatto un monumento.

Milan: meno continuo ma capace di exploit importanti, resta agganciato al treno delle grandi, anche qui monumento a Max Allegri che ha trasformato l’acqua in vino, per i miracoli più importanti bisogna aspettare.

Un fattore chiave potrebbe essere l’indice di liquidità, che rischia di penalizzare soprattutto il Napoli. Potrebbe essere proprio questa la variabile decisiva nella corsa al titolo, chissà se fosse stato introdotto all’epoca delle “scatole cinesi” magari oggi avremmo un presente diverso, ma quella era un’altra storia e Conte sedeva su una panchina diversa. Forse una domanda su questo tema sarebbe un quesito divertente”.