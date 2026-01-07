Verona, Zanetti a DAZN: "Ritiro necessario per compattarci. Loro sono devastanti..."

vedi letture

Nel pre-partita di Napoli-Verona, il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Stare in ritiro non piace mai a nessuno, ma era necessario. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Siamo stati in ritiro per compattarci e per dimostrare che abbiamo imparato la lazione.

Abbiamo visto che loro sono devastanti e che stanno facendo un ottimo campionato. Sarà difficilissimo e dobbiamo mettere in campo una grande corsa, abbiamo tante partite in pochi giorni perciò metterò in campo chi sarà più in forma".