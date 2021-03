Udinese, Carnevale su de Paul: "Non so se c'è il Napoli, ma andrà al miglior offerente"

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e attualmente dirigente dell'Udinese, ha parlato di Rodrigo de Paul ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Paul è un calciatore da grande squadra e lo dico da tanto tempo. Anche quest'anno sta facendo un grandissimo campionato. Non so se potrà andare al Napoli, ma posso assicurare che ha parecchie richieste. Ha raggiunto ormai un gran livello, ma è una questione anche economica. Noi de Paul l'abbiamo preso e l'abbiam pagato, quindi poi andrà al miglior offerente, come dice il mio presidente".