Udinese, De Paul: "Bello segnare al San Paolo, per noi argentini il mito è Diego!"

L’autore della rete bianconera che ha sbloccato la sfida contro il Napoli, Rodrigo De Paul, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “È dura perché l’atteggiamento e la voglia erano giusti, abbiamo fatto una grande partita ma questo è il calcio. Dobbiamo cercare di migliorare perché non è la prima volta che succede, fare punti qua non è facile ma noi abbiamo fatto di tutto per farcela. Non dobbiamo mollare perché io qua vedo una grande squadra. Essere lì in fondo mi dispiace per il campionato che stiamo facendo, abbiamo perso punti quando magari non ce lo saremmo meritati e in un campionato con una media rigori molto alta noi non ne abbiamo avuto nessuno e sono cose che alla fine contano. Abbiamo fatto molte grandi partite ultimamente contro grandi squadre, ci mettiamo sempre la faccia ed è questo l’importante.

Segnare qua? Sicuramente è bello perché in Argentina siamo cresciuti con il San Paolo e il Napoli per via di Maradona, per noi argentini è importante segnare in questo stadio ma se non facciamo punti conta poco. Mi dispiace per Walace perché stava facendo sempre meglio e ora siamo in difficoltà in mezzo al campo con tutti i play infortunati. Sapevamo che non sarebbe stato facile e quelli che ci saranno con la Juventus daranno tutto perché vogliamo fare questo tipo di prestazioni, che vorrebbe dire che l’Udinese è una squadra vera“.