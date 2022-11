Udinese, Marino: "Comincerà un nuovo campionato con sorprese, ma il Napoli resta favorito"

"Sono veramente entusiasta del fatto che siamo quasi riusciti a costringerli a buttare la palla in tribuna negli ultimi minuti per portare a casa la vittoria".

© foto di Federico De Luca

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini di Tuttosport: "Che impressione mi ha fatto il Napoli dal vivo? Ancora più entusiasmante di quella che mi aveva fatto in televisione. Sono veramente entusiasta del fatto che siamo quasi riusciti a costringerli a buttare la palla in tribuna negli ultimi minuti per portare a casa la vittoria".