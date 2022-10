Udinese, Marino: "Il Napoli gioca un calcio stratosferico, ha tutte le chance per vincere"

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il dg dell’Udinese Pierpaolo Marino si è soffermato sul Napoli ai microfoni di DAZN.

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il dg dell’Udinese Pierpaolo Marino si è soffermato sul Napoli ai microfoni di DAZN: “Il Napoli effettivamente è la squadra che nel fraseggio tecnico e nell’ariosità di gioco in questo momento sta giocando davvero un calcio stratosferico. Ha una rosa importantissima, è lecito che quest’anno Spalletti, che tra l’altro è un amico, l’ho portato a Udine e ho lavorato con lui per quattro anni, raccolga come il Napoli quello che meritano, cioè i massimi risultati possibili. Quest’anno, secondo me, hanno tutte le chance per poterlo fare”.