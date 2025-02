Udinese, Runjaic spiega il cambio di Lucca: "Non mi piace chi non rispetta le regole"

Dopo la vittoria di misura al "Via del Mare" contro il Lecce, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato la sfida su DAZN: "Siamo molto cresciuti rispetto all'inizio della stagione. Sono veramente felice delle nostre ultime prestazioni, non è stato semplice trovare la vittoria contro una buona squadra come il Lecce".

Un commento sull'episodio di Lucca e sulla sua sostituzione?

"Noi abbiamo chiare le gerarchie sul calcio di rigore. Non mi è piaciuta la discussione, sono stati a discutere molto tempo, lui ha preso in autonomia la decisione e ho preferito toglierlo dal campo, dopo aver realizzato comunque il calcio di rigore, tirato tra l'altro molto bene. Non è neanche la prima volta che due giocatori in una squadra litigano per la battuta di un calcio piazzato. In settimana sicuramente parleremo di questo: ho preso questa scelta perché non mi piace chi non rispetta le regole e ho dovuto prendere provvedimenti. Tutto questo però ora sarà risolto in allenamento e ci concentreremo sulla prossima gara".

C'è un pensiero sull'Europa?

"Dobbiamo continuare a lavorare, ad allenarci e a provare a cercare la nostra natura in campo. Vorrei lavorare ancora di più e il prossimo impegno con il Parma ci metterà nuovamente alla prova".