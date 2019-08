Ugolini: “Giorni decisivi per Icardi. James? Zidane non l'ha mai preso in considerazione"

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss è intervenuto l’inviato Sky Massimo Ugolini che ha posto l’attenzione riguardo alle tematiche di mercato partenopee: “Il Napoli dopo Lozano riflette sull’acquisto di una prima punta e Icardi è il primo della lista. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa di più riguardo al futuro dell’argentino, questa probabilmente potrebbe essere una settimana decisiva. James? I fatti raccontano che Zidane non l’ha mai preso in considerazione, con il tecnico francese il fantasista colombiano ha giocato pochissimo nonostante sia un giocatore molto importante; il Real Madrid fino alla fine proverà a fare un grande acquisto per rendere felice Zidane, così poi potrà dare il via libera alla cessione in prestito di James”.