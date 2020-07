Ugolini: "Il Barça farà di tutto per giocare in loco. A decidere sono le autorità spagnole"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla questione cambio di sede per Barcellona-Napoli: "A Barcellona non c'è una situazione facile. i dati non sono incoraggianti. C'è la massima attenzione sull'emergenza sanitaria. Sono le autorità locali a decidere. Se credono che non ci sia rischio, sarà difficile cambiare sede della partita. E' una situazione delicata. E' ovvio che il barcellona farà di tutto per giocare in loco, ma arriverà il momento in cui le autorità locali dovranno esprimersi in modo netto.