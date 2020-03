Uliveri: "Lavoro straordinario di Gattuso al Napoli! Coronavirus? Difficile fare previsioni..."

In diretta Radio Punto Nuovo, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIA, soffermatosi sull'emergenza Coronavirus ed anche temi di casa Napoli: “Il Brescia ha convocato in sede alcuni allenatori, sembrandoci fuori luogo. Ci sono norme talmente chiare che vanno rispettate per quel che sono, se questo accade non ci sono problemi. E' difficile fare previsioni sulla ripresa. Gattuso? Sta facendo un lavoro eccezionale al Napoli".