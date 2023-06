Ulivieri: "Italiano? Se ADL non vuole stravolgere i piani, va bene..."

E' il commento di Renzo Ulivieri che, in esclusiva ai nostri microfoni dall'evento "The Coach Experience" organizzato dall'AIA

"Mi sembra che in partenza le proporzioni sulla vittoria siano 85 il City e 15 l'Inter". E' il commento di Renzo Ulivieri che, in esclusiva ai nostri microfoni dall'evento "The Coach Experience" organizzato dall'AIA a Rimini, ha parlato della finale di Champions League in programma domani sera:

Italiano pronto per il Napoli?

"Posso parlare solo dal punto di vista tecnico e tattico, per altro cose no. E' un allenatore che sa giocare col 4-3-3 e 4-2-3-1, ovvero quello che è stato il Napoli quest'anno. Se il Napoli dovesse operare con saggezza, e quindi prendere un allenatore che non stravolga il lavoro di Spalletti, tra i tanti ci può essere anche Italiano".