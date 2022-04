Ulivieri sulla pressione di Napoli: "Shalimov mi diceva che al San Paolo gli tremavano le gambe"

Così parla Renzo Ulivieri della situazione in casa Napoli in un intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

"Esprimo una mia impressione dal di fuori. Ho guardato le facce dei giocatori domenica al termine della gara di Empoli. Mi sembra che ci sia un gruppo di loro che non abbia più voglia di vestire quella maglia. Sono situazioni difficilmente rimediabili: non c’entra solo la partita di Empoli". Così parla Renzo Ulivieri della situazione in casa Napoli in un intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

"Spesso nelle considerazioni ci si dimentica che Napoli è un ambiente difficile o meglio molto impegnativo. Bisogna fare i conti anche con la passione che circonda la squadra. Io non le feci, mi limitai solo a valutazioni tecniche e sbagliai. La componente emotiva trasmessa dalla città incide. A Napoli avevo un giocatore, Igor Shalimov, che era un nazionale russo e aveva giocato pure nell’Inter. Mi diceva che appena sbucava dal sottopassaggio del San Paolo gli tremavano le gambe…".