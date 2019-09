Un tiro subito, ma Sconcerti vede squilibrio: "Manca equilibrio senza Elmas e Fabian, ko grave"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La sconfitta contro il Cagliari, Ancelotti se l’è andata un po’ a cercare. Anche la formazione è stata sbagliata perché se giochi senza Fabian ed Elmas devi mettere in conto il non equilibrio della squadra.



Ansia dopo due sconfitte? Le due sconfitte mettono un po’ di ansia perché il Napoli è una bella squadra ma perdere in casa col Cagliari è grave. Adesso deve vincerne tante.



Campionato finito? Il campionato non è finito per il Napoli, ma deve chiedersi perché dista 6 punti dalla prima in classifica, dopo 5 partite.



Turnover? Non si può continuare a cambiare 8 giocatori ogni volta perché questo non è turnover, così si capovolge la squadra. Non vorrei che Ancelotti si sia fatto prendere la mano da questo bisogno di cambiare sempre.



Lozano? Il messicano è un caso. Resta un giocatore decisivo, ma bisogna capire che tipo di convenienza c’è a farlo giocare in un ruolo diverso".