Ursino fiducioso: "Il Napoli riuscirà a lottare per lo Scudetto anche quest’anno”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: “Il mercato di Napoli e Salernitana mi ha convinto molto. Soprattutto quello dei granata, che è stato molto positivo. Il Napoli è stato bravo ad abbassare il monte ingaggi e a tenere comunque alta la competitività. Riuscirà a lottare per lo Scudetto anche quest’anno. La mancanza più pesante sarà quella di Koulibaly, ma chi è arrivato sopperirà certamente. Conosco Giuntoli, ha preso i calciatori che voleva. Ha fatto davvero un ottimo lavoro”.