Valcareggi non ha dubbi: "Ibra è al 100%, può cambiare la stagione di chi lo prende"

Il procuratore sportivo Furio Valcareggi è intervenuto al microfono di Radio Sportiva per commentare anche il calciomercato: "Ci sono 2-3 giocatori che pare siano sul mercato che possono fare la differenza, per il resto non vedo molto. Tonali il Brescia non lo cede fino a giugno. Ibrahimovic lo sogno a Firenze ma non verrà mai. Si fida così tanto di se stesso che lo prenderei domani mattina, sa di essere ancora al 100%. Non è un bluff. Se va al Milan, come sembra, può cambiare la stagione".

INTER - "Conte è un allenatore che incide sul risultato di tutte le domeniche. La differenza con la Juve si è livellata, ma i bianconeri restano stra-favoriti. Alonso sarebbe un altro film rispetto a Biraghi, Vidal è un Nainggolan più agile e difensivo. Con questi due innesti, l'Inter sarebbe molto pericolosa per la Juventus".