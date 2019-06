Valcareggi si proietta all'anno prossimo: "Vincerà ancora la Juve, ma il Napoli si avvicinerà"

Ci si aspetta tanto da Carlo Ancelotti e dal suo Napoli nella prossima stagione, soprattutto se il suo presidente Aurelio De Laurentiis regalerà loro i colpi che s'aspettano i tifosi. Farà bene l'allenatore di Reggiolo? Sì, per l'operatore di mercato Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Giaccherini e dell'azzurro Zerbin, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti non prenderà più 20 punti dalla Juventus. Quest'anno ha capito molto, il Napoli ha avuto la pazienza di tenerlo. Difficile battere la Juve, ma gli azzurri e l'Inter ci andranno vicino. Anche i nerazzurri sono competitivi, sia in difesa che in attacco. Credo che la Vecchia Signora vincerà di nuovo, ma Napoli e Inter lotteranno. Ancelotti è rimasto scottato dai venti punti di distacco e quest'anno le cose cambieranno".