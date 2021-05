Valcareggi sicuro: "Con Spalletti il Napoli prende uno dei migliori allenatori in Italia”

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Dire che Spalletti non è simpatico non è vero. Lo conosco da quando giocava nello Spezia, poi nella Fiorentina. Il Napoli sta prendendo uno dei migliori allenatori in Italia. I toscani sono i migliori allenatori. Gattuso? Plebiscito a Firenze per lui. Sono contenti tutti. C'era solo lui tra i candidati a Firenze, non date retta alle chiacchiere. C'era solo Ringhio Gattuso".