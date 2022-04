Valcareggi: "Vi garantisco, Spalletti è innamorato di Napoli: è il suo vestito migliore"

"Sono contento per il Napoli, perché Spalletti è un allenatore vero e poi c'è anche l'altro toscano Giuntoli".

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Domenica il Napoli è favorito, la Fiorentina è una buonissima squadra ma avrà qualche assenza. Spalletti è un grande allenatore, quando manca un titolare il giocatore che lo sostituisce fa una grande prestazione, vuol dire che ha creato uno spogliatoio alla sua maniera. Per lo scudetto la gerarchia è quella lì, il Napoli è favorito con Inter e Milan. Sono contento per il Napoli, perché Spalletti è un allenatore vero e poi c'è anche l'altro toscano Giuntoli. Luciano, vi garantisco, che è innamorato di Napoli: è il suo vestito migliore.

Italiano e Spalletti? Sono due ottimi allenatori, uno che sta diventando molto bravo, mentre l’altro (Spalletti, ndr.) ha una carriera da capogiro che attualmente lo rende più forte. Domenica sarà una bella partita piena di ansia, ogni settimana si fa una fatica a vincere contro qualsiasi avversario. Per il Napoli con la Fiorentina sarà difficile, perché lo è diventato andare a vincere dappertutto, non c’è più il 4-0 di partenza come ai tempi miei”.