Varriale: "Napoli ostaggio di Osimhen, ma è incompleto come molte altre squadre"

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto alla trasmissione radiofonica "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: “Grande amarezza per la scomparsa di Lucariello. Ho avuto la fortuna di lavorarci all’inizio della mia carriera. Quello che colpiva di lui era la capacità di essere uguale con tutti ed era molto ironico. E’ stato un grande dolore ed esprimo le mie condoglianze ai familiari.

Il Napoli di Conte? Leggo delle interpretazioni delle parole di Conte un po' troppo pessimistiche. Ha detto delle cose oggettive, perché il Napoli è ancora un cantiere aperto, ma come molte squadre. E’ chiaro che ogni anno non possono arrivare grandi cifre. Il PSG ha il coltello dalla parte del manico con il Napoli e mi aspetto l’offerta provocatoria a fine mercato. Questo fa venire in mente i troppi errori fatti dagli azzurri la scorsa stagione. L’Inter è l’unica squadra che ha mantenuto il vantaggio e, quel poco che ha rinforzato, lo ha fatto bene. E’ la chiara favorita, ma in questo momento non capisco le griglie, visto che le squadre sono ancora incomplete. Il ritardo è un problema, visto che siamo a pochi giorni dall’inizio del campionato, ma è una cosa che riguarda molte squadre. E’ anomalo mantenere il mercato aperto a campionato iniziato. E’ importante partire bene. L’organico del Napoli adesso è incompleto.

Chiudere col Chelsea per Osimhen? Questa vicenda ha tre protagonisti: la squadra che vende, la squadra che compra e il calciatore. Il Napoli secondo me è un po' ostaggio di Osimhen. Una volta concessa quella clausola e quell’ingaggio, ci doveva essere un accordo tra agente e società con un club pronto a comprarlo. Osimhen ha un accordo con il PSG credo, ma i francesi trattano alle loro condizioni. La proposta del Chelsea potrebbe essere il male minore, ma bisogna convincere il calciatore. Potrebbe anche rimanere, ma uno come Osimhen non lo vedo un anno fermo. Bisogna trovare una soluzione. Il Napoli ha preso Buongiorno che è uno dei migliori, ha fatto delle cessioni, ma si è bloccato con Osimhen. Ora la testa deve andare a Verona, dove il Napoli deve iniziare bene e fare il bottino pieno. Devono arrivare dei rinforzi, per avere un Napoli competitivo. Il Napoli deve lottare per tornare in Champions”.