Varriale: “Se Natan si dimostra il 70% di Kim, il Napoli potrà lottare fino alla fine per lo scudetto”

Enrico Varriale, volto noto del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Enrico Varriale, volto noto del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, in onda su Radio Marte:

Natan, giocatore affidabile fin qui? Sì, è il giocatore da attenzionare con maggior lucidità in questo momento, perché chiamato a sostituire un colosso come Kim, e finora ha dimostrato di essere affidabile e intelligente. Certo, andrà valutato in prove importanti: se valesse il 70% di Kim, il Napoli potrà lottare fino alla fine per il titolo con le milanesi.

Partire all’inseguimento fattore positivo per scrollarsi di dosso un po’ di pressioni? Sarebbe stato meglio avere quattro punti di vantaggio, chiaramente, ma è vero anche che le risultanze importanti per una valutazione attendibile per la corsa scudetto si potranno dare tra qualche settimana, non prima di fine novembre. L’importante è che adesso il Napoli sia convincente, poi ogni partita rappresenta un esame da superare.

Napoli-Real? Momento di ulteriore crescita per gli azzurri, un banco di prova contro calciatori di grande qualità: sarà importante anche e soprattutto per Victor Osimhen.

Inter e Milan, corsa scudetto? L’Inter è senz’altro tra le favorite per la corsa allo scudetto e forse la maggior indiziata a contendere il titolo al Napoli. Martinez è un punto di forza di una squadra molto completa e credibile. Il Milan mi ha sorpreso, avendo vissuto una vera rivoluzione in estate: finora tutti i nuovi innesti si sono inseriti rapidamente ed in modo efficace, come accaduto per Kvaratskhelia e Kim nella scorsa stagione per il Napoli”.