Varriale: “Sono rimasto basito quando Feliciani non ha dato il rigore per il fallo su Kvara”

Enrico Varriale, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Como ieri ha giocato un ottimo calcio, ma ieri il Napoli ha dato una prova importante. Conte è stato bravo a far capire che non era la gara da sottovalutare. Il Napoli ha pensato che la gara fosse in discesa dopo il goal iniziale, poi il Como gli ha ribadito non fosse così e gli azzurri sono scesi in campo nel modo più giusto nel secondo tempo. E’ stata la vittoria dei nuovi acquisti, la vittoria di Lukaku che è al 65% della condizione. Se però uno che è al 65% ti fa goal e ti fa due assist vuol dire che ha ancora margini di crescita. Lukaku cresce e per il Napoli può essere la riserva di possibilità e risorse maggiori.

L’unico che deve ritrovare un po’ di brillantezza è Kvaratskhelia che però viene sempre maltrattato. Sono rimasto basito quando Feliciani non ha concesso il rigore per il fallo sul georgiano. Quando uno fa l’arbitro dovrebbe conoscere le dinamiche di gioco e mi dovete spiegare perchè Kvaratskhelia dovrebbe buttarsi a terra se è ad un passo dal goal. Il difensore del Como l’ha spinto con due mani, è chiaramente un intervento falloso.

Corsa scudetto? Dobbiamo aspettare fine novembre per dare giudizi definitivi. Mi piace la Lazio di Baroni e potrebbe inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Napoli, Juventus, Inter e Milan sono le candidate principali sulla carta, ma le cose si cominceranno a chiarirsi dopo una decina di gare”.