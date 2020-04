Vazquez: "Fabian può giocare dove vuole! Ancelotti è stato la sua fortuna..."

Tantissimi temi nella chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Martin Vazquez, ex centrocampista di Real Madrid e Torino: "Fabian è nel mirino anche di altri club come il Barcellona ed è apprezzato pure in Premier League. E' un giocatore che in questi ultimi due anni è cresciuto molto e ora è anche in Nazionale. E' forte, ha gran personalità e si vede che ha tanta fiducia in se stesso. Credo che per lui sia stato importante aver avuto al Napoli un tecnico come Ancelotti che lo ha fatto sentire subito al centro del gioco. Real Madrid? Può giocare in qualsiasi grande squadra. Non so se resterà al Napoli o se andrà via. Di sicuro è un giocatore che ha un ottimo presente e un gran bel futuro".