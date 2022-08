Velazquez elogia Kepa: "Portiere forte e moderno, a Bilbao ne parlano tutti bene"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli prende Kepa si assicura sicuramente un portiere forte, moderno, che ha fatto benissimo all'Athletic. Ho tanti amici a Bilbao e tutti me ne hanno parlato benissimo. De Paul? E' sempre stato accostato al Napoli e per me sarebbe stato un contesto ideale per lui. Ma lo è anche l'Atletico Madrid.