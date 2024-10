Velazquez: "Ho parlato con tanti amici e mi hanno detto la stessa cosa sul Napoli"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non mi sorprende il fatto che il Napoli sia primo in classifica, c’è una rosa di spessore e il tecnico è di altissimo livello. Conte è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre e farà benissimo al Napoli, soprattutto in questa stagione perchè non ci saranno coppe europee da giocare. Per me il Napoli è un serio candidato a vincere lo scudetto e ne sarei felice perchè stimo tantissimo Antonio Conte.

La piazza di Napoli meritava un allenatore così. McTominay? La chiave vincente di questo Napoli è il collettivo. Ho parlato con tanti amici in Italia e dall’estate dico sempre che in questa stagione il Napoli è candidato a vincere lo scudetto. Rafa Marin? E’ un ragazzo con qualità, con potenzialità e può crescere. Tra la Liga e la Serie A c’è una bella differenza, ma il calciatore bravo si ambienta. Fabregas e Nico Paz? Fabregas m’è sempre piaciuto, Paz ha grandissima qualità e può fare la differenza, poi Como è la piazza giusta per dimostrare la sua capacità e la sua qualità. Mi aspetto che Fabregas faccia bene quest’anno, è in una piazza che gli permette di lavorare con calma, ha una buona idea di calcio. Il Como ha fatto un mercato interessante ed intelligente”.