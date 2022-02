Velazquez: "Spalletti top e identità di gioco, il Napoli non è sfavorito con il Barcellona"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, si è proiettato a Barcellona-Napoli nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Il Barcellona non è più quello di alcuni anni fa, però sul mercato ha fatto acquisti importanti, come Aubameyang, Ferran e Traorè. Ora è una squadra diversa. Il Napoli, invece, ha una dinamica di gioco ben individuata, i calciatori seguono l’allenatore che è grandissimo, ha qualità ed esperienza. Sarà una bella partita e non vedo una favorita. Sarà una eliminatoria bellissima, per i tifosi sarà un grande spettacolo

Il Napoli non prende gol perché attacca bene, con il collettivo, con ruoli ben chiari e questo aspetto gli permette di non prendere gol. Però il Barcellona ha calciatori di valore e cura bene la fase offensiva. Il Napoli è un esempio chiaro, tutti giocano per la squadra e permettono alla difesa di non soffrire. Lavorano con l’allenatore da questa estate e lottano per lo scudetto. Ripeto, è davvero un peccato che non sia una eliminatoria di Champions".