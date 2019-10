Venerato: "Deluso da Ancelotti, rimpiango Sarri e Mazzarri! Squadra senza anima e identità"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto", dando la propria opinione sul momento del Napoli dopo il pareggio di Torino: "Ad oggi ha disatteso le premesse estive e preoccupa che la squadra non ha una propria anima, non ha un'identità e tatticamente non ha certezze. Un po' perché cambia troppo e un po' perché molti giocatori cambiano spesso ruolo. Con molta franchezza sono deluso dal calcio di Ancelotti: al momento rimpiango Sarri e Mazzarri. La sua squadra non è né carne né pesce".