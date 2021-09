Venerato: "Insigne ha detto a Spalletti che ci terrebbe a giocare"

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla vigilia della sfida del Napoli contro il Leicester: "Insigne domani ci terrebbe a giocare, l'ha chiesto al mister. Si è detto disponibile sia per domani che per lunedì contro l'Udinese, sarà Spalletti a scegliere e magari potrebbe decidere di preservarlo per farlo entrare a gara in corso".