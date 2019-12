Venerato: "L'assenza di Albiol pesa, Koulibaly al momento costa al Napoli 5-6 punti"

Ciro Venerato, a commento di Napoli-Parma, ha raccontato le sue impressioni per il match del San Paolo ai microfoni di Radio Sportiva: "L'assenza di Albiol non è da poco e pesa, ma sul gol del Parma l'errore è individuale. Sul senegalese pesa la preparazione ritardata per la Coppa d'Africa ma non solo: in questo momento costa 5-6 punti alla squadra".

Sul secondo tempo. "Approccio migliore nella ripresa, il Napoli ha cercato qualche trama di gioco 'sarriana', con maggiore attenzione al palleggio. Ma ci sono ancora troppi errori di giocatori che sono eccellenze del nostro calcio".