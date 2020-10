Venerato sulle parole di Milik: "Il club di cui parla era la Juve, non è vero che ADL si è rifiutato..."

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quella che è stata la situazione di Milik nel corso dell'ultima sessione di mercato: "Io escludo sentimenti come passione, riconoscenza, amore per un popolo che ti ha sempre aperto le braccia, riconoscenza nei confronti di un club che ha creduto in te nonostante tu non abbia reso sempre il massimo. I sentimenti non fanno parte del mondo del calci, vado sul pratico: ha anche rischiato, ha ammesso di avere avuto contatti con altri club, vorrei ricordare a Milik che regolamenti alla mano si possono avere solo 6 mesi prima della scadenza, potrebbe incorrere anche in una sanzione. Siamo nel mondo di cosi fan tutti, questa è la regola poi la pratica è un'altra, andiamo nel pratico: non si può dire che De Laurentiis si è rifiutato di trattare col club, poteva fare il nome del club che era Juventus. Non è vero che il Napoli non l'ha messo nelle condizioni di andare alla Juve, ma non può essere nemmeno Milik a decidere la valutazione di un cartellino, De Laurentiis cosi come tutti i presidenti di un club, può definire il prezzo di un cartellino, poi che sia giusta o meno la valutazione è un altro discorso. Non si è trovato l'accordo perchè il Napoli voleva Bernardeschi più cash, non si è trovato l'accordo. Negli ultimi giorni il Napoli gli aveva trovato un club, la Fiorentina ha un presidente importante e gli offriva un ottimo stipendio, e riconosceva al Napoli la cifra che chiedeva".