Venerdì nero per le milanesi, Sconcerti: "Inter e Milan sono queste, le cessioni estive pesano..."

TuttoNapoli.net

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera le frenate di Milan e Inter nella giornata di ieri rispettivamente con Udinese e Genoa: "Continuano le fatiche di Milan e Inter. [...] Questo campionato sembra una specie di lungo gioco ad handicap. Nel complesso le prime hanno 30 punti meno della scorsa stagione, l’Inter addirittura 10. Quando si pensava che le cessioni estive pesassero, non era molto sbagliato. Poi può bastare, ma quanto sale in meno potremo accettare? Aiuta tutti l’impoverimento generale. Hanno 5 punti meno Juve e Atalanta, 9 meno la Roma, è a zero il Milan, a -1 la Lazio. [...] Trenta punti persi dai migliori sono una realtà massiccia, che va molto oltre anche al calcio dei social. Una squadra vincerà, ci sarà festa, ma sembrerà alla fine un ciapa no languido e sudato come un tango. [...] Inter e Milan sono al loro massimo, si gioca ormai da sette mesi, non è più un’opinione, comincia a essere matematica. Il punto è se quello che possono dare potrà bastare per vincere".