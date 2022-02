Venezia, Ampadu: "Tenuto bene il campo, ma per incidere ci è mancato l’ultimo passaggio"

Ethan Ampadu ha commentato la sconfitta del Venezia contro il Napoli ai microfoni di DAZN, queste le sue dichiarazioni.

Cos’è mancato per ottenere almeno il punto? “La precisione negli ultimi metri, abbiamo lavorato duro tenendo bene il campo, però in fase offensiva ci è mancato l’ultimo passaggio per riuscire a incidere”.

Ti fai ogni tanto dare consigli da tuo padre ex giocatore e ora allenatore? “Non spesso, ma sicuramente è una fortuna avere il papà con un passato da calciatore, ma abbiamo un rapporto padre figlio, non allenatore giocatore”.

A che punto sei nel tuo percorso di crescita? “È il mio primo anno in Italia, parlo spesso con l’allenatore e con mio padre per poter migliorare e crescere sempre di più, ma è normale ci sia stata qualche difficoltà”.