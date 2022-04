Venezia, Zanetti ricorda: "Spezia sta meglio per vittorie contro Milan e Napoli"

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro lo Spezia

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro lo Spezia.

Rispetto all'andata che Spezia ti aspetti?

"All'andata è stata una gara equilibrata persa all'ultimo con un eurogol. Tra noi e loro non vedo grande differenza tecnica, lottiamo per lo stesso obiettivo, quindi vedo una gara aperta a qualunque risultato. Loro avranno il fattore in campo, ma anche noi avremo le nostre motivazioni. Sarà una gara tra due squadre che sanno cosa significa stare nei bassifondi. In questo momento hanno qualche punto in più di noi, frutto della vittoria nello scontro diretto e dei successi su Milan e Napoli. Noi però siamo ancora in corsa, l'occasione per tornare a ragionare in modo diverso c'è e la prima che abbiamo è domani, dunque dobbiamo dare il massimo".