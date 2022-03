Venezia, Zanetti: "Siamo come il Napoli dietro l'Inter, il quartultimo posto vale lo scudetto"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa parlando degli obiettivi stagionali della sua squadra

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa parlando degli obiettivi stagionali della sua squadra: "Noi siamo in lotta per il nostro reale obiettivo, è inutile chiedere ai giocatori di essere quello che non possono essere, per quello chiedo sempre positività, perché è inutile chiedere ai ragazzi di essere ciò che non sono. Il quartultimo posto per noi è lo Scudetto, siamo come il Napoli che è alle spalle dell'Inter e cerca di scavalcarla. E' paradossale pensare che chi sta sotto di noi possa avere più entusiasmo".