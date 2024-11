Ventola: "Hien contro Lukaku mi ha ricordato Stam. Non ha sbagliato un anticipo"

L'ex attaccante e oggi opinionista, Nicola Ventola, al podcast Viva el Futbol, ha commentato la prestazione di Isak Hien su Lukaku nella scorsa Napoli-Atalanta: "Mi è venuto in mente delle scene mie di quando giocavo, quando c'era Stam che mi marcava. Con gli altri difensori sai che ti arrivano dietro ma eri tranquillo, con Stam eri sempre con le chiappe strette perché non sapevi come ti arrivava.

Ma non per fare fallo, per come ti anticipava. L'anticipo non sta nel fisico, ma nella lettura e nell'intelligenza, che vedo in Hien e rivedo in Stam. Però vedo in questo giocatore la lettura: gioca sempre con nessuno dietro, quindi l'anticipo diventa una cosa veramente rischiosa e importante. Non ne ha sbagliato uno, anche se Lukaku alcune volte non lo sentiva, e lui ti sbucava o a destra o a sinsitra, dalla parte giusta nell'anticipo. E fare una partita del genere contro quel Napoli, contro Lukaku, uomo a uomo senza avere nessuno dietro...".