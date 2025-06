Ventola: “Inter, così non esiste! Almeno per 15' devi mostrare qualcosa, si sperava in un corner..."

L'ex attaccante dell'Inter, Nicola Ventola, a 'Viva el Futbol' ha provato ad analizzare la clamorosa sconfitta rimediata ieri dai nerazzurri contro il Paris Saint-Germain, in finale di Champions League. L'ex nerazzurro ha fatto notare come si aspettasse decisamente qualcosa di diverso, perlomeno dal punto di vista della voglia e dell'atteggiamento. Queste le sue parole: "Qui non si è visto niente. C’era la speranza a un certo punto che l’Inter prendesse un calcio d’angolo. Non l’avevo mai sentita prima. È incredibile. Non che comincino a giocare, ma in un calcio d’angolo… La fortuna te la vai a cercare.

Tu sai chi vai ad affrontare. Sai che il Bayern giocava in una maniera, il Barcellona in un'altra ed in quel caso l'Inter è stata all'altezza. Io sono rimasto molto deluso dall'approccio, sia in fase di non possesso che in fase di possesso, con poche idee. Penso a livello mentale, che l'Inter possa fare di più. Non ha mai tirato in porta, c'è qualcosa che non ha funzionato all'Inter. Se arrivi in una finale con una idea di gioco la devi anche far vedere, almeno per 15 minuti in questa partita. L'allenatore cosa poteva fare? Non può fare niente se non cambia l'attitudine della pressione senza palla, l'attitudine. Io questa partita non la capisco, non esiste questa partita in finale. Non si è visto nulla, a me preoccupa”.